نظر إعادة محاكمة أحمد شفيق في «فساد وزارة الطيران» اليوم

تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم، محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الطيران المدني».وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.