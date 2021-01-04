بريطانيا تُطمئن مواطنيها بعد ضجة «خلط » لقاحات كورونا

اكد وزير الصحة البريطاني، اليوم الإثنين، أن اللقاحات التي تستخدمها المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا المستجد، آمنة وفعالة.مع استنفار بريطانيا استعدادًا للأسوأ، أثارت مسألة خلط عدة لقاحات، بغية إعطائها لمتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضجة كبيرة في البلاد.فبعد تسرب تفاصيل عن خطة طوارئ لخلط اللقاحين المعتمدين في عدد صغير من الحالات (فايزر وأسترازنكيا أو أكسفورد)، تجند عدد من المسؤولين عن نظام اللقاح للدفاع عن وجهة النظر هذه، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.