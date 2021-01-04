«المرور» تعيد فتح 6 طرق بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، فتح 6 طرق عقب غلقها بسبب الشبورة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.وكشفت الإدارة أن الطرق التي تم فتحها أمام حركة السيارات هي "بلبيس، الفيوم، السويس، الإسماعلية الصحراوي، بورسعيد، وطريق أسيوط".وكانت المرور أغلقت طرق الفيوم وبلبيس الصحراوي والمحور في الاتجاهين لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.