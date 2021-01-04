اليوم.. محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية في حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عطية بأمانة سر ياسر عبد العاطي، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بحيازة طلقات نارية بمدينة حلوان.وأسندت النيابة المتهم «ه. ف»، صاحب محل، تهمة حيازة طلقات نارية بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأوضح معاون مباحث قسم حلوان فى شهادته، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بحيازة طلقات نارية داخل المحل الخاص به، وبالذهاب إليه وتفتيشه وتفتيش المخل الخاص به عثر على عدد من الطلقات النارية بلغت 41 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازة الطلقات النارية بقصد استخدامها بدون تصريح.