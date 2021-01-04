30 شركة تشارك بمعرض إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
الإثنين 04/يناير/2021 - 04:34 ص
دعاء أبو العزمطباعة
تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.
ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشارك نحو 30 شركة منتجة للسيارات بفاعليات المعرض، ومن المقرر أن يتضمن المعرض معروضات لسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص والأتوبيس والنقل.
ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشارك نحو 30 شركة منتجة للسيارات بفاعليات المعرض، ومن المقرر أن يتضمن المعرض معروضات لسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص والأتوبيس والنقل.