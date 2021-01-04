مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات الإثنين 4-1-2021
الإثنين 04/يناير/2021 - 03:10 ص
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يشهد محرك البحث العالمي "جوجل" ضغط يومي عن البحث المستمر عن مواقيت الصلاة، من قبل المسلمين المصريين وغير المصريين (المغتربين).
وننشر لكم توقيتات الصلاه الخمس بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
وننشر لكم توقيتات الصلاه الخمس بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد
مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة
(الفجْر 5:19 AM - الشروق 6:51 AM - الظُّهْر 12:00 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:31 PM).
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
(الفجْر 5:26 AM - الشروق 6:59 AM - الظُّهْر 12:05 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:34 PM).
الفيوم (صلاة الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:33 PM).
الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:26 PM).
الفيوم (صلاة الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:33 PM).
الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:26 PM).
مواقيت الصلاة في بورسعيد
(الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:42 PM - المَغرب 5:01 PM - العِشاء 6:25 PM).
مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:16 PM - العَصر 3:02 PM - المَغرب 5:21 PM - العِشاء 6:45 PM).
مواعيد الصلاة اليوم في مصرالأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:36 AM - الظُّهْر 11:54 AM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:12 PM - العِشاء 6:31 PM).
مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:16 PM - العَصر 3:02 PM - المَغرب 5:21 PM - العِشاء 6:45 PM).
مواقيت الصلاة في العريش
(الفجْر 5:10 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:49 AM - العَصر 2:36 PM - المَغرب 4:54 PM - العِشاء 6:18 PM).
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
(الفجْر 5:04 AM - الشروق 6:34 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:41 PM - المَغرب 5:01 PM - العِشاء 6:21 PM).
دمنهور (الفجْر 5:23 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:32 PM).
دمنهور (الفجْر 5:23 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:32 PM).
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