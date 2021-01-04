مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات الإثنين 4-1-2021

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



الفيوم (صلاة الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:33 PM).



الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:26 PM).

مواقيت الصلاة في بورسعيد

مواعيد الصلاة اليوم في مصر الأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:36 AM - الظُّهْر 11:54 AM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:12 PM - العِشاء 6:31 PM).



مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:16 PM - العَصر 3:02 PM - المَغرب 5:21 PM - العِشاء 6:45 PM).

مواقيت الصلاة في العريش (الفجْر 5:10 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:49 AM - العَصر 2:36 PM - المَغرب 4:54 PM - العِشاء 6:18 PM).

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



دمنهور (الفجْر 5:23 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:32 PM).

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يشهد محرك البحث العالمي "جوجل" ضغط يومي عن البحث المستمر عن مواقيت الصلاة، من قبل المسلمين المصريين وغير المصريين (المغتربين).وننشر لكم توقيتات الصلاه الخمس بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.