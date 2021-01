مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات الإثنين 4-1-2021

مواقيت الصلاة في بورسعيد



مواعيد الصلاة اليوم في مصر الأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:36 AM - الظُّهْر 11:54 AM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:12 PM - العِشاء 6:31 PM).



مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:16 PM - العَصر 3:02 PM - المَغرب 5:21 PM - العِشاء 6:45 PM).

مواقيت الصلاة في العريش (الفجْر 5:10 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:49 AM - العَصر 2:36 PM - المَغرب 4:54 PM - العِشاء 6:18 PM).

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



دمنهور (الفجْر 5:23 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:32 PM).

قد يهمك أيضا: تعرف على مواعيد القطارات اليوم الأحد 3-1-2021 (الفجْر 5:04 AM - الشروق 6:34 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:41 PM - المَغرب 5:01 PM - العِشاء 6:21 PM). (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:42 PM - المَغرب 5:01 PM - العِشاء 6:25 PM).

(الفجْر 5:26 AM - الشروق 6:59 AM - الظُّهْر 12:05 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:34 PM).الفيوم (صلاة الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:33 PM).الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:03 PM - العِشاء 6:26 PM).