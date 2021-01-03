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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الأحد 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 04:46 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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حددت هيئة السكك الحديد سعر تذكرة القطارات الروسي الجديد المميز بقيمة 55 جنيهًا، من القاهرة إلى سوهاج، مع تأكيدها على انتظام مواعيد القطارات اليومية.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الأحد

موعد قطار رقم 956 اليوم السبت - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).

موعد قطار رقم 954 اليوم الأحد - مختلط: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).

موعد قطار رقم 966 اليوم الأحد - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).

موعد قطار رقم 586 اليوم الأحد - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).

موعد قطار رقم 948 اليوم الأحد - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).

موعد قطار رقم 662 اليوم الأحد - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35).

موعد قطار رقم 268 اليوم الأحد - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).

موعد قطار رقم 1116 اليوم الأحد - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).

موعد قطار رقم 12 اليوم الأحد - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).

مواعيد قطارات الصعيد اليوم


موعد قطار رقم 1143 اليوم الأحد - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).

موعد قطار رقم 935 اليوم الأحد - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).

موعد قطار رقم 1935 اليوم الأحد - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

وقالت هيئة السكك الحديد إنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مواعيد القطارات هاتفيًا بدلًا من ضرورة تواجد الركاب في المحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021



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