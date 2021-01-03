إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

وكان جمهوريون وديموقراطيون في الكونجرس رفضوا في وقت سابق تحركات أوساط في الحزب الجمهوري لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في 6 يناير المقبل.

أعلنت نانسي بيلوسي عضو النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إعادة انتخابها مجددا رئيسا للنواب لفترة جديدة.وقالت بيلوسي في بيان عبر حسابها على موقع تويتر مساء اليوم إنه من دواعي الشرف والسرور إعادة اختيار النواب لها رئيسا للمجلس.وشغلت بيلوسي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي وقادت جهودا كبيرا للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.وفاز الديمقراطيون بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات النواب متفوقين على الحزب الجمهوري.