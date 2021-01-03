إيران: لسنا راضين عن قطع علاقتنا مع السعودية ونريد حل الخلافات

قال السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، اليوم الأحد، إن طهران ترحب بأي جهد يؤدي لرأب الصدع في المنطقة ولم الشمل وتوحيد الرؤى بين دولها، مشيرا إلى أنهم غير راضين عن قطع العلاقات مع السعودية.وأوضح السفير الإيراني في حوار لصحيفة "الراي" الكويتية، أن طهران تسعى لإيجاد أفضل علاقات مع جيرانها وترى المصالح المشتركة في حسن الجوار والتعايش السلمي.وأشار محمد إيراني إلى أن طهران سوف تفي بكامل التزاماتها في حال عودة أمريكا للاتفاق النووي، نافية وجود تدهور في صحة المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي معتبرا أن ما يتداول خلاف ذلك مجرد إشاعات مغرضة.وأكد السفير الإيراني أن بلاده ترى المملكة العربية السعودية بلدًا مهمًا وكبيرًا في المنطقة، وأن قادة طهران لم يكونوا يؤمنون بقطع العلاقات معها، وأنهم يرون أن التعاون المشترك سيساعد في حل معظم المشاكل الثنائية والتغلب على معظم الأزمات الإقليمية.وأوضح إيرانى أن طهران أعربت مرات عن استعدادها لبدء المباحثات مع المملكة، في أي مكان وزمان وتحت أي عنوان بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنهم على استعداد لمناقشة أي اتهامات وبحث كل المواضيع الخلافية على طاولة المباحثات.وأشار السفير الإيراني إلى أن بلاده سوف تفي بكامل التزاماتها بشأن الاتفاق النووي بالسرعة الممكنة، لكن هاجسهم الوحيد هي المغامرات التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.واعتبر السفير الإيراني أن مشروع مبادرة هرمز التي قدّمها الرئيس الإيراني حسن روحاني في عام 2018، لاقت ترحيب معظم دول المنطقة وخارجها.