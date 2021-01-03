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لتجنب العصبية.. نصائح لتحقيق الثبات النفسي في ظل كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 08:50 م
نصائح لتحقيق الثبات
نصائح لتحقيق الثبات النفسي
إسلام جمال
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أصبحت العصبية سمة الوقت الحالى، نظرًا لتفشى فيروس كورونا، خاصة الفترة الأخيرة وارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل.

ويعد القلق والتوتر من المشاكل النفسية المنتشرة، والتى تحولت بعد ذلك الى عصبية مفرطة، الأمر الذى تسبب فى توتر العلاقات الاجتماعية بين الكثيرين.

من جانبها، قدمت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، عدد من النصائح النفسية من أجل تحقيق الثبات النفسى فى ظل انتشار جائحة كورونا.

ونصحت "عبد السلام" بضرورة الابتعاد عن التعرض للأخبار السلبية، والتى قد تؤدي إلى زيادة الإحساس بالهلع.

وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الروتين اليومي، مثل الاستيقاظ في نفس الموعد، بجانب محاولة الفصل بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل أثناء العمل من المنزل.

وأضافت استشارى الطب النفسى، أن تعلم هوايات جديدة من الأمور المهمة التى تساهم فى تحقيق الثبات النفسى، مثل الرسم والعزف.

ونصحت "عبد السلام" بضرورة الانحياز للتفاؤل، بالرغم من الوضع الحالي، إلا أن الإنسان من الممكن أن يلتفت لقيمة اللحظة الحالية وقيمة الصحة.

وطالبت بضرورة محاولة البعد عن الأشخاص السلبيين والبعد عن مصادر التوتر، بالإضافة الى محاولة مساعدة الآخرين.

ويعد التعبير عن مشاعر الغضب أو الآلام النفسية والتحدث عنها من الأمور الصحية، فالكبت قد يؤدي إلى الاكتئاب.

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