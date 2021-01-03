حركة تنقلات جديدة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أصدر محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا لحركة تنقلات محدودة تشمل بعض مديري العموم بالشركة.شمل قرار رئيس شكة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نقل المهندسة سالي عبد الله على محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة للعمل مدير عام الإدارة العامة لشبكات الهرم 1، ونقل المهندس خالد عبد العزيز محمد قنطوش رئيس قطاع التصميمات والمقايسات للعمل رئيس قطاع التفتيش ومراقبة الأداء.كما صدر قرار بنقل المهندس محمد حنفي محمود محمد صالح مدير الإدارة العامة لشبكات الهرم 1 للعمل مدير لإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة.