غدا.. محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وأمانة سر ياسر عبد العاطي، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية.وأسندت النيابة للمتهم "ياسر. م"، عامل، أنه في غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجنى عليها " ي. م"، والتي جاوزت اثنتي عشر عاما، ولم يبلغ سنها ثماني عشر عاما ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفا عن عورتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.وشهدت المجنى عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.