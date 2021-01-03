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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثلاثاء.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

الأحد 03/يناير/2021 - 07:08 م
القمة الخليجية
القمة الخليجية
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ستنطلق بعد غد الثلاثاء، بالمملكة العربية السعودية بمدينة "العُلا" التاريخية.

ونقلت الوكالة عن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام للمجلس قوله "إن مجلس التعاون اليوم يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة الحادية والأربعين في مدينة العُلا التاريخية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة.

وأكد الحجرف أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي أن الملف الاقتصادي سيكون عنوانًا للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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