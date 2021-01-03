«سوق الجدعنة».. ديو غنائي بين أمينة ومحمود معتمد

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن تقديم مهرجان يحمل اسم "سوق الجدعنة"، وهو ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد، وتظهر فى الكليب بشكل جديد ومختلف بأنها تمزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب وسيتم عرضها قريبًا.وأكدت أمينة في تصريحات صحفية بأن كليب "سوق الجدعنة" يطرح على عدة مراحل، والتي تبدأ بطرحها أولًا على طريقة الأغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف، ثم ثانيًا طرحها على نظام المزج ما بين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها على أحد القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وغيرها، وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.وأضافت أمينة أن كلمات "سوق الجدعنة" تدور حول الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والمروءة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من ردود أفعال بعض البشر الخابثين، بل إن لديهم قناعة بأن هذا هو التصرف السليم.وأوضحت أمينة بأنها تقدم هذه الحدوتة علي طريقة المهرجانات ولكنها بأسلوب ليس به أدنى إسفاف لكي تصل إلى جميع الأعمار وتدخل جميع المنازل؛ لتتناسب مع العادات والتقاليد المصرية وغيرها معربة عن أمنياتها بأن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.واستكملت أمينة: بأنها تواكب تتطورات أساليب الغناء الحديث المنتشر حاليًا بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات؛ مما لديها تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الاجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الإعتبار بعدم تقديم كلمات مبتذلة تثير الإثارة والجدل؛ للحفاظ على المعايير والقيم التي يتقبلها المجتمع.يشار أن مطرب المهرجانات محمود معتمد حقق نجاحًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تقديم كل من مهرجان سور الجدعان " دي حبيبتي شايلة ضميرها" ومهرجان صاحبي صاحبي "ليه بتبكي"، والذي قام بتأديتهما مع المطرب حودة بندق ونالوا تفاعل ورد فعل ملحوظ من قبل الشباب وغيرها.جدير بالذكر بأن كليب "سوق الجدعنة" يجمع كلا من المطربة الشعبية أمينة ومطرب المهرجانات محمود معتمد، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أسلام مونتي.وفي سياق آخر تنتظر الفنانة والمطربة الشعبية أمينة عرض فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم إلا وهم النجمة أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين، قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائي قريبًا.