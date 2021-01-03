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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء يغرّم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه لسب وقذف جمال جبر

الأحد 03/يناير/2021 - 03:51 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماة؛ لسب وقذف جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأهلي، في أحد البرامج التليفزيونية، وذلك في القضيتين رقمى 15290 لسنة 2020، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر قد فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية، أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز "جبر" لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي، في أزمة رحيل رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال، ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني التزاما بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وانتهت الدعويين بإدانة مجدي عبدالغني، وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.

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