القضاء يغرّم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه لسب وقذف جمال جبر

القضاء يغرّم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه لسب وقذف جمال جبر
الأحد 03/يناير/2021 - 03:51 م
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماة؛ لسب وقذف جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأهلي، في أحد البرامج التليفزيونية، وذلك في القضيتين رقمى 15290 لسنة 2020، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.
وكان جمال جبر قد فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية، أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز "جبر" لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي، في أزمة رحيل رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال، ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني التزاما بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وانتهت الدعويين بإدانة مجدي عبدالغني، وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.
وكان جمال جبر قد فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية، أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز "جبر" لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي، في أزمة رحيل رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال، ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني التزاما بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وانتهت الدعويين بإدانة مجدي عبدالغني، وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.