540 ألف لليومية.. «الأعلى للإعلام» يخفض تأمين تراخيص الصحف

وافق المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعه اليوم، على توصيات إدارة إصدارات الصحف، والتي جاء على رأسها تخفيض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكتروني» بحسب دورية الإصدار بحد أدني 500 ألف جنيه وأقصي 540 ألف جنيه.وبذلك يصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلًا من 800 ألف جنيه، و510 آلاف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلًا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلًا من 600 ألف جنيه، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.كما وافق المجلس على طلب جريدة "الخميس" لمد إيقافها 6 أشهر أخرى، على أن تكون للمرة الأخيرة، وعلى طلب مجلة "الكتاب الذهبي" التابعة لمؤسسة روز اليوسف للتحويل من شهري إلى ربع سنوي ومن مجلة إلى كتاب، وكذلك طلب جريدة "الكلمة" للتحويل من شهري مؤقتًا إلى نصف شهري مؤقتًا.وكذلك الموافقة على دوريات "آفاق استراتيجية وآفاق اقتصادية" التابعتين لمجلس الوزراء، و"قبطيات سكندرية" التابعة لمكتبة الإسكندرية، و"مجلة كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة" التابعة لكلية البنات بالمنيا جامعة الأزهر.