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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: أزمتي «زفتى والحسينية» تتطبان التحرك لتوفير الأكسجين

الأحد 03/يناير/2021 - 02:20 م
الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن واقعة وفاة المرضى في مستشفى زفتى والحسينية نتيجة نقص الأكسجين، يتطلب الإسراع في إيجاد حل لتوفير الأكسجين بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمنع تكرار الأزمة مرة أخرى، لا سيما في ظل زيادة الحاجة للأكسجين خلال فترة الشتاء.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أنه مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ومع تصاعد الحاجة للأكسجين في المنازل لبعض الأمراض المزمنة أصبح من الضرورة البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية، خصوصا في هذه الفترة.

وأوضح أبوالعلا، أنه سبق وطالب الحكومة بوضع خطة لتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات، وكذلك تأمين عمليات النقل وتحديدا للمستشفيات البعيدة عن مصانع إنتاج الأكسجين.

وشدد عضو مجلس النواب، أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، سواء الغازي أو السائل، لا سيما وأن اجتماع الرئيس الأخير بحضور المستشار محمد عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة تم التأكيد على ضرورة توفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتي يمكنها استخلاص الأكسجين من الهواء الجوي.

وأشاد أيمن أبوالعلا، بسرعة التحرك وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدا أنها ستكشف ما إن كان هناك إهمال داخل المستشفى أو أن هناك سوء توزيع الأكسجين وتأخر وصوله ما تسبب في الكارثة.

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