شيري عادل تكشف موقفها من الموسم الرمضاني

قالت الفنانة شيري عادل إنها لم تحسم موقفها بشكل نهائي من المشاركة في أعمال قادمة بعد نجاحها في مسلسلها الأخير "إلا أنا"، الذي عرض على شبكة قنوات DMC منذ عدة أسابيع.وأضافت الفنانة في تصريحات للدستور، إنها حاليا في مرحلة التفكير للاختيار بين الأعمال المعروضة عليها للمشاركة فيها خلال الفترة القادمة أو التواجد في الموسم الرمضاني، حيث تدقق في الاختيارات لتقديم أعمال مميزة، مضيفة "أشارك في عمل لما أقتنع به فقط".وكانت شيري عادل، قد حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" بمشاركة ميدو عادل، وإيهاب فهمي، وجمال عبد الناصر، ونهال عنبر، ومعتز هشام، ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد، مدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى، بشراكة مع سينرجي.