ناشطة بيئية لبنانية تحصد 3 جوائز من جينيس

أصبحت الناشطة البيئية اللبنانية كارولين شبطيني، العربية الأولى التي تحصد 3 جوائز من جينيس العالمية بتحطيمها الأرقام القياسية.وفاز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته شبطيني من البلاستيك والقابل لإعادة التدوير والذي صممته في جوبيتر بنشعي بجائزة الرقم القياسي.ووعدت كارولين بمشاريع جديدة وابتكارات مفيدة، كما تقدمت بالشكر green community لدعمها وإدارة مؤسسة جوبيتر السياحية على استضافتها وجميع المتطوعين على اندفاعهم.