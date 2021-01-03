ضبط 688 قضية أسطوانات غاز خلال شهر

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين، خلال شهر، عن ضبط 38535 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 688 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 46982 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 6342570 جنيه، وضبط 83 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1147596 لترًا، ضبط 381 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت «82،035 طن – 857 قطعة – 21237 عبوة» سلع غذائية وتموينية متنوعة.كما تم ضبط 97 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت «30،898 طن – 396عبوة – 7289 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تُؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.