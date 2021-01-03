ضبط 3 أطنان كبدة ولحوم فاسدة داخل مصنع بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط 3 أطنان «مصنعات لحوم وكبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القليوبية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.