واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5333 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و266مخالفة السير بدون تراخيص، و52 مخالفة شروط التراخيص، و38 مخالفة موقف عشوائي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.