رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسبانيا تفرض قيودا جديدة بمناسبة رأس السنة الجديدة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:19 م
أسبانيا
أسبانيا
وكالات
طباعة
تم تشديد القيود على الحركة في مختلف أنحاء أسبانيا اليوم الأحد، لمواجهة التداعيات المحتملة لحفل أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة الذي استمر أكثر من 40 ساعة وشارك فيه المئات، على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستمرة.

والقواعد الجديدة في مناطق في مدريد ومنطقة جبل طارق بدا أنها تهدف إلى التأكد من عدم محاولة أي مجموعات أخرى إقامة حفلات خاصة بها، لكن ربما تكون أيضا ردا على مخاوف محتملة بشأن المزيد من انتشار الفيروس، بعد تجمع عدة أشخاص بدون اتخاذ الاحتياطات الصحية.

وذكرت قناة "آر.تي.في.إي" الأسبانية اليوم الأحد أن "التهاون المتزايد بشأن القواعد الإرشادية الصحية يعني أنه يتعين أن نكون قلقين بشأن تدهور الوضع".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«همس الألوان».. 105 لوحة فنية تعيد رأفت أحمد لمصر بمعرض «ضي» (صور)

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة