أسبانيا تفرض قيودا جديدة بمناسبة رأس السنة الجديدة

تم تشديد القيود على الحركة في مختلف أنحاء أسبانيا اليوم الأحد، لمواجهة التداعيات المحتملة لحفل أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة الذي استمر أكثر من 40 ساعة وشارك فيه المئات، على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستمرة.والقواعد الجديدة في مناطق في مدريد ومنطقة جبل طارق بدا أنها تهدف إلى التأكد من عدم محاولة أي مجموعات أخرى إقامة حفلات خاصة بها، لكن ربما تكون أيضا ردا على مخاوف محتملة بشأن المزيد من انتشار الفيروس، بعد تجمع عدة أشخاص بدون اتخاذ الاحتياطات الصحية.وذكرت قناة "آر.تي.في.إي" الأسبانية اليوم الأحد أن "التهاون المتزايد بشأن القواعد الإرشادية الصحية يعني أنه يتعين أن نكون قلقين بشأن تدهور الوضع".