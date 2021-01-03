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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراءات ضد 293 من مدخني «الشيشة» وضبط 8938 سائقا لم يرتدوا الكمامة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:12 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا لتدابيرالوقاية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:
تحرير (734) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.

كما تم ضبط (293) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1795) أرجيلة.

واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8938) سائق نقل جماعى لعدم لرتداء الكمامة الواقية.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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