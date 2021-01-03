إجراءات ضد 293 من مدخني «الشيشة» وضبط 8938 سائقا لم يرتدوا الكمامة

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا لتدابيرالوقاية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:تحرير (734) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.كما تم ضبط (293) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1795) أرجيلة.واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8938) سائق نقل جماعى لعدم لرتداء الكمامة الواقية.جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.