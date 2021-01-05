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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:03 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
اسماء منصور
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تم الإعلان من وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد لبطاقة السلع التموينية، لمن يحتاج للدعم من طبقات الشعب المصري وهم فئات المطلقات، والأرامل، والعمالة غير المنتظمة الذين يعملون باليومية، بالإضافة للمندرجون داخل برنامج تكافل وكرامة، وكثر بعد تصريحات الوزارة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن بوابة مصر الرقمية وكيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020.

وتم تدشين موقع بوابة مصر الرقمية الذي سيتم إضافة المواليد عليه، بعد ظهور أزمة فيروس كورونا في الوقت الحالي، منعا للازدحام الذي هو مصدرا للعدوى، ويقدم الموقع قرابة سبعين خدمة للمواطن في مجال التعليم والتموين والتوثيق.. وغيرها.

وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 علي بوابة مصر الرقميه

- يتم الضغط على السكون الخاص بالتموين كخطوة أولى

- ثم يكتب الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم في الخانة المخصصة لذلك

- ستظهر عدة اختيارات يتم اختيار الإدارة التموينية ومكتب التموين

يتم إختيار أيقونة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة بعدها يقوم بتسجيل رقم هاتفه في الخانة المخصصة لذلك مع ملاحظة إنه بالإمكان تغيير رقم الهاتف أو أو تصحيحه في أي وقت.

- كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة وحفظه عبر الموقع.

- إختيار ضم أفراد أسرتي، وكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالفرد المفترض ضمه للبطاقه.

_ ويتم بعدها التوجه إلى أقرب مكان تموين.

يذكر أنه تم التصريح من قبل مصادر مسئولة لوزارة التموين، لوسائل إعلام إنه سيتم إضافة المواليد للبطاقات التموينية للفئات المستحقة للدعم، منذ بداية عام 2021.

وسبق وصرح وزير التموين باستبعاد غير المستحقين للدعم من على البطاقات التموينية، وإستبدالهم بمواليد الأسر المستحقة للدعم.

وتعمل الدولة دائما في تيسير جميع الامور الخاصة بالدولة سواء كانت خاصة او حكومية للحفاظ على ارواح المسلمين من التدافع وايضا الحفاظ عليهم صحيا خصوصا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتحوره الان في الشهر الأخير من العام الماضي بالعالم.

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