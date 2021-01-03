«ريما» يعتلي إيرادات شباك التذاكر

نجح فيلم «ريما» في اعتلاء قائمة إيرادات إيرادات شباك التذاكر المصري منذ طرحه بدور العرض المصرية قبل أسبوع ونصف، لينافس عدد كبير من الأعمال العربية والأجنبية خلا موسم رأس السنة.ونجح الفيلم في جمع 720 ألف جنيه حتى اليوم بعد أن حقق، أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 69 ألف جنيه متفوقا على كل الأعمال المنافسة في الموسم نفسه والأعمال المعروضة من فترة.و فيلم «ريما» من بطولة عدد كبير من النجوم من أبرزهم محمد ثروت، ومايا نصري، والطفلة وريم عبد القادر، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة هالة فاخر، وفراس سعيد، ومها نصار، وأحمد إمام، وعلاء مرسي، ومحمد جمعة، والفيلم ينتمي إلى فئة أعمال الرعب، وهو من تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.