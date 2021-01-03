جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وأماكن التجمعات، والمحال، و"الكافيهات"، والمطاعم حفاظا على الصحة العامة.وتفقد محافظ القاهرة عددا من مواقف سيارات الأجرة من بينها موقف ميدان رمسيس، وموقف عبد المنعم رياض، وتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.وأكد " عبد العال" أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته، مؤكدا أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات، الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن الالتزام بها سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.