تنفيذ حكم الإعدام في إيران بثلاثة مدانين بتهم «إرهاب» وقتل

نفذ اليوم الأحد في إيران حكم الإعدام بثلاثة أشخاص، بعد إدانة اثنين منهم بارتكاب أعمال "إرهابية"، والثالث بالقتل والسطو المسلح، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.وأوضح الموقع الالكتروني أن الثلاثة أعدموا شنقا في وقت مبكر اليوم في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق).وأفاد أن اثنين منهم، وهما حسن دهواري والياس قلندرزهي، أوقفا في أبريل 2014 بعد العثور في حوزتهما على "كمية كبيرة من المتفجرات" والأسلحة.ودين الاثنان بتنفيذ عمليات خطف وتفجير وقتل أفراد من قوات الأمن ومدنيين، والعمل مع جماعة "جيش العدل" التي تصنفها طهران "إرهابية"، بحسب "ميزان أونلاين".