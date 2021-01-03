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سياسي

«المهندسين»: تأسيس شركة «المهندس للاستثمار» ودعم «حياة كريمة»

الأحد 03/يناير/2021 - 12:05 م
المجلس الأعلى لنقابة
المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
محمد جعفر
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وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على إصدار تفويض لنقيب المهندسين لتأسيس "شركة المهندس للاستثمار" لإدارة أصول النقابة تفعيلا لقرار المجلس الأعليى لسابق بالجلسة رقم (27) بتاريخ 28112020 حيث أن هذه الاستثمارات متوقفة منذ سنوات طويلة.

كما وافق المجلس ايضا علي دعم " مبادرة حياة كريمة" وهي مبادرة تسعي لتخفيف الاعباء عن المواطنين الغير قادرين علي دفع رسوم التصالح علي بعض مخالفات البناء وقد وافق مجلس النقابة علي دعم المبادرة من خلال تواصل نقابة المهندسين مع المكاتب الاستشارية للمعاونة والتطوع في إنهاء متطلبات التصالح لديها.

من جانبه أشار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الي الاجتماع الذي تم بينه وبين وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة بنود اشتراطات البناء الحديثة لافتا الي اهمية دور نقابة المهندسين في دعم اصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني المنشود طبقًا لما ينص علية قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وقواعد مزاولة المهنة وقانون البناء رقم ١١٩.

كما وافق المجلس الأعلي ايضا علي زيادة رفع قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي الكورنا إلي 30 الف جنيها تخفيفا عن الاعباء المادية التي وقعت علي كاهل المهندسين نظير الجائحة التي يمر بها العالم.

وتمنى السادة أعضاء المجلس الأعلي الشفاء العاجل للسيد اللواء مهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والسيد الدكتور مهندس معتز طلبة رئيس شعبة هندسة المعمارية.

عقدت الجلسة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة والمهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد وعدد من أعضاء المجلس الاعلى

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