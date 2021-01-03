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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لتسوية مديونياتها.. «الحديد والصلب» تتنازل عن 595 فدانا بـ1.2 مليار جنيه

الأحد 03/يناير/2021 - 11:57 ص
الحديد والصلب
الحديد والصلب
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، على تقييم أرض مملوكة للشركة بالتبين في حلوان مساحتها حوالي 270 فدانا، كما وافق المجلس على تقييم قطع أراضي أخرى داخل أسوار الشركة بالقطع أرقام 1،4،6 ومساحتها حوالي 325 فدانا.

وقالت الشركة فى افصاح للبورصة منذ قليل، إن قطع الأراضي التي وافق عليها مجلس الإدارة وإجمالي مساحتها نحو 595 فدانا، تم تقييمها بحوالي 1.236 مليار جنيه تقريبًا، وذلك مقابل تسوية جزء كبير من مديونيات الشركة، وذلك في إطار بروتوكولات تسوية المديونيات بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد (إيجاس).

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد وقعت بروتوكولات لتسوية مع شركة الغاز لسداد المديونية البالغة 3.6 مليار جنيه، مقابل قطع أراضي مملوكة لها.

يذكر أن إجمالي مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز تصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

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