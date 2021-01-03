سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها على «إنستجرام» بفستان جديد (صور)

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان باللون الأحمر مما لفت انتباه متابعيها لها.وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها، ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.