سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها على «إنستجرام» بفستان جديد (صور)
الأحد 03/يناير/2021 - 10:58 ص
هبه محمدطباعة
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».
وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان باللون الأحمر مما لفت انتباه متابعيها لها.
وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها، ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.
وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان باللون الأحمر مما لفت انتباه متابعيها لها.
وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها، ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.
سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها على «إنستجرام» بفستان جديد (صور)
سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها على «إنستجرام» بفستان جديد (صور)