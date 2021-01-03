ديانا هشام تشارك جمهورها بصور جديدة بمناسبة السنة الجديدة

يذكر أن الفنانة ديانا هشام أعلنت انفصالها عن خطيبها في فيديو لها، حيث سألها أحد متابعيها عبر "إنستجرام": "إنتي مرتبطة"، فكانت إجابتها في الفيديو بهز رأسها بالرفض، مما أكد لنا انفصالها عن خطيبها.

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت ديانا وهي تحتفل بالكريسماس، قائلة: "وقتي المفضل في السنة".