ديانا هشام تشارك جمهورها بصور جديدة بمناسبة السنة الجديدة
الأحد 03/يناير/2021 - 11:02 ص
هبه محمدطباعة
شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت ديانا وهي تحتفل بالكريسماس، قائلة: "وقتي المفضل في السنة".
وعلقت ديانا وهي تحتفل بالكريسماس، قائلة: "وقتي المفضل في السنة".
يذكر أن الفنانة ديانا هشام أعلنت انفصالها عن خطيبها في فيديو لها، حيث سألها أحد متابعيها عبر "إنستجرام": "إنتي مرتبطة"، فكانت إجابتها في الفيديو بهز رأسها بالرفض، مما أكد لنا انفصالها عن خطيبها.