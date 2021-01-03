«التعليم» تشدد على تطبيق ضوابط الإجازات الاستثنائية لجميع العاملين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري مديريات التعليم بالمحافظات، بتحديد ضوابط الإجازات الاستثنائية لجميع العاملين بالعملية التعليمية، سواء معلمين أو إداريين أو عمال، وذلك فى فترة الإجازة التي تم تحديدها حتى 20 فبراير 2021.وأكد الوزارة فى خلال تنبيهاتها لجميع المديريات، ضرورة أن يتم الآتي:1- تحديد أسماء المعلمين والإداريين بالمدارس بأيام الحضور والغياب فى كشوف مستقلة موضحًا الإجازات الإستثنائية بالتناوب ويبلغ بها مدير الإدارة التابع لها مع كتابة فى دفتر الحضور والانصراف إجازة استثنائية.2- نسبة الحضور لا تقل عن 50٪.3- تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة ( الحوامل _ المرضعات _ من لديها طفل أقل من 12 عام).4- يمنع تواجد الطلاب داخل المدارس تحت أى مسمى ( فصول تقوية _ أنشطة).5- لايخضع لهذا القرار كل من: الموجه العام _ مدير الإدارة _ وكيل الإدارة _ الموجه الأول _ مدير المدرسة _ وكيل المدرسة.6- ارتداء الكمامة داخل الإدارات والمدارس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.