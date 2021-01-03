ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبي في مستهل تعاملات 2021

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعًا ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، بنسبة 0.60% رابحًا 15.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2507.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.9 مليون سهم محققة ما قيمته 23.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 434 صفقة لعدد 25 سهمًا.وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.37%.وفيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.49%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 807.1 ألف ورقة بقيمة 3.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.21%.