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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبي في مستهل تعاملات 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 09:47 ص
المؤشر العام لبورصة
المؤشر العام لبورصة دبي في مستهل
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعًا ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، بنسبة 0.60% رابحًا 15.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2507.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.9 مليون سهم محققة ما قيمته 23.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 434 صفقة لعدد 25 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.37%.

وفيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.49%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 807.1 ألف ورقة بقيمة 3.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.21%.

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