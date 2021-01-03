أسواق المال الإماراتية تستقبل 2021 بصعود جماعى

استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات العام الجديد 2021 على ارتفاع ملحوظ، بعد أن أنهت تعاملات عام 2020 على تراجع.وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.24%، ليصل إلى مستوى 5057.41 نقطة، عبر تداول 10.38 مليون سهم، بقيمة 70.53 مليون درهم.وصعد سهم أدنوك للتوزيع 1.33%، والدار العقارية 0.63%، وأبوظبي الأول 0.62%، واتصالات 0.47%.وارتفع سوق دبي المالي عند مستويات 2508.20 نقطة، بنسبة 0.65 من خلال التعامل على نحو 17.03 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 10.15 مليون درهم، بدعم من صعود أسهم داماك 2.3%، وإعمار 0.56%، وجي إف إتش 0.98%.وتراجع سوق دبي المالي خلال عام 2020 بنسبة 9.8%، ليصل إلى مستوى 2491.97 نقطة، بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 2764.86 بنهاية عام 2019.وهبط كذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.6% خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى مستوى 5045.31 مقابل نحو 5075.77 نقطة بنهاية عام 2019.