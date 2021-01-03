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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسواق المال الإماراتية تستقبل 2021 بصعود جماعى

الأحد 03/يناير/2021 - 09:57 ص
أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية
اكرم عمران
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استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات العام الجديد 2021 على ارتفاع ملحوظ، بعد أن أنهت تعاملات عام 2020 على تراجع.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.24%، ليصل إلى مستوى 5057.41 نقطة، عبر تداول 10.38 مليون سهم، بقيمة 70.53 مليون درهم.

وصعد سهم أدنوك للتوزيع 1.33%، والدار العقارية 0.63%، وأبوظبي الأول 0.62%، واتصالات 0.47%.

وارتفع سوق دبي المالي عند مستويات 2508.20 نقطة، بنسبة 0.65 من خلال التعامل على نحو 17.03 مليون سهم، بقيمة بلغت حوالي 10.15 مليون درهم، بدعم من صعود أسهم داماك 2.3%، وإعمار 0.56%، وجي إف إتش 0.98%.

وتراجع سوق دبي المالي خلال عام 2020 بنسبة 9.8%، ليصل إلى مستوى 2491.97 نقطة، بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 2764.86 بنهاية عام 2019.

وهبط كذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.6% خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى مستوى 5045.31 مقابل نحو 5075.77 نقطة بنهاية عام 2019.

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