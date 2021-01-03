مقتل 70 مدنيًا في هجوم مسلح بالنيجر

لقي 70 مدنيا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في هجمات متزامنة شنها مسلحون، على قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.وصرح وزير الداخلية ألكاش ألهادا، بأن الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من الحدود مع مالي.وكشفت مصادر أمنية، عن مقتل نحو 49 شخصًا، وأصيب 17 شخصًا في قرية تشومبانجو، بينما قتل نحو 30 في قرية زارومداري.من جانبه، أشار صحفي يعمل في إحدى الإذاعات المحلية إلى أن المهاجمين أتوا ليحاصروا القرية وقتلوا نحو 50 شخصًا، مضيفا أن هناك جرحى نقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة.وتسببت الهجمات المتواصلة للجماعات المسلحة في مقتل المئات منذ 2010، ونزوح 300 ألف لاجئ ومشرد في الشرق قرب نيجيريا، و160 ألفا في الغرب قرب مالي وبوركينا.