سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3-1-2021

سجل سعر الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3-1-2021، استقراره مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.ويرصد لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-1-2021البنك المركزي المصرياستقرت أسعارالريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.البنك الأهلي المصريحققت مستويات سعر العملة السعودية استقرارًا نسبيًا في البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصروجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليكما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.بنك الإسكندريةبينت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibسجل الريال السعودي السعودي في البنك التجاري الدولي cib سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميبينما عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك عودةفيما واصلت مستويات سلة أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانسجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.