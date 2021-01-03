سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3-1-2021
الأحد 03/يناير/2021 - 07:19 ص
منة سالمطباعة
سجل سعر الريال السعودي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3-1-2021، استقراره مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.
ويرصد لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-1-2021
البنك المركزي المصري
استقرت أسعارالريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
البنك الأهلي المصري
حققت مستويات سعر العملة السعودية استقرارًا نسبيًا في البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
كما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
بينت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
سجل الريال السعودي السعودي في البنك التجاري الدولي cib سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
بينما عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
فيما واصلت مستويات سلة أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
سجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويرصد لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة السعودية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-1-2021
البنك المركزي المصري
استقرت أسعارالريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
البنك الأهلي المصري
حققت مستويات سعر العملة السعودية استقرارًا نسبيًا في البنك الأهلي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
كما عرض المصرف العربي الدول سعر الريال السعودي للأفراد والشركات عند مستويات 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
بينت مؤشرات التداول اللحظية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
سجل الريال السعودي السعودي في البنك التجاري الدولي cib سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
بينما عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
فيما واصلت مستويات سلة أسعار العملة السعودية فى بنك عوده استقرارها أمام نظريها العملة المصرية عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
سجلت مؤشرات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.