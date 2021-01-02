«وفد الغربية» يطلق حملة لتوفير الأكسجين لمصابى كورونا

قال المستشار عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، إن اللجنة تبنت توفير أسطوانات أكسجين لمصابي كورونا بمقرها بشارع يوسف الصديق بطنطا، بالإضافة إلى قيام شباب الوفد بتطهير وتعقيم العديد من الشوارع والميادين بمدينة طنطا.يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بضرورة التواجد الفعلي والإيجابي للحزب في الشارع، وبالتنسيق مع كل من الدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة، والمحاسب مصطفى شحاته عضو الهيئة العليامن جانبه.وقال المحاسب مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا للحزب وراعي المبادرة، إن المشاركة المجتمعية للأحزاب هامة جدًا وضرورية في مثل هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها.واستطرد «شحاتة» قائلًا: «إنه فى ظل جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كان لزامًا علينا أن يكون لنا دور بارز في مساعدة المواطنين المصابين بالفيروس، وذلك عن طريق توفير أسطوانات الأكسجين والتي تعتبر من أهم مراحل العلاج للمصابين، خاصة بعد تزايد جشع التجار والارتفاع الجنونى لسعر الأسطوانة، وقد تم توفير الأسطوانات بالمجان للأهالي من خلال مكتب اللجنة العامة للحزب بطنطا».وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة، إن حزب الوفد حزب ولد من رحم الشعب، وكان ولا زال وسيظل نصيرًا وملاذًا للأهالي خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.وثمن سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية مبادرة المحاسب مصطفى شحاته عضو الهيئة العامة للحزب، وكذلك الدور الإيجابي والفعال لشباب الحزب الذين يظهر معدنهم الأصيل وقت الأزمات في خدمة شعب مصر من أجل غد مشرق للوطن والمواطن.