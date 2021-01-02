ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

لا يتذكرها أحد على شاشة التليفزيون من الأجيال الحالية، ربما مَن عاصروها من النجوم إنها الفنانة ثريا فخري واحدة من أشهر الفنانات أصحاب دور الدادة أو الأم في السينما ورغم أنها قدمت نحو 210 عملًا لم تخرج من ذلك النطاق وهناك عشرات من الأدوار التي أدتها لم يكن هناك اسم لشخصيتها داخل العمل فقط "الدادة" دون أن يكون لتلك الدادة اسم، بل لم تظهر في دور السيدة الشريرة ولا حتى الشابة طول فترة عملها الفني، رغم أنها لم تتجاوز الـ 60 عامًا من العمر عند وفاتها.ولدت ثريا فخري لأسرة يهودية في 1905 بمدينة زحلة اللبنانية لأسرة متوسطة، أحبت التمثيل منذ صغرها، التحقت بفرقة التمثيل المدرسية، وبعد انتهاء دراستها الابتدائية انضمت إلى إحدى الفرق اللبنانية.كان والدها يعمل تاجرًا للقماش في بلدته لبنان وبعدما تعرض لضائقة مالية قرر السفر بصحبة أسرته إلى عروس البحر المتوسط (محافظة الإسكندرية) واستقر بها، وكانت بدايتها مع عالم الفن عن طريق فرقة على الكسار وقدمت العديد من العروض المسرحية، وكان أول أعمالها على شاشة السينما فيلم العزيمة وهو من بطولة حسين صدقي وفاطمة رشدي إنتاج 1939.قدمت ثريا فخري عشرات الأعمال عبر تاريخها الفني منها "الشموع السوداء- رد قلبي- أغلى من حياتي – المرأة المجهولة - بين القصرين – يوم من عمري".أما على الجانب الشخصي، فقد تزوجت ثريا فخري 3 مرات كانت الأولى من المحاسب محمد توفيق الذي كان مسؤولًا عن حسابات العديد من نجوم الفن، إلا أن الزواج لم يدم سريعًا ثم تزوجت من شخص يدعى نبيل دسوقي واستمر زواجهما 10 سنوات حتى توفى، وأما الزوج الثالث فكان من الفنان فؤاد فهيم، الذي استمر زواجه منها 7 سنوات وتوفي وترك لها ثروة طائلة، إلا أن تلك الثروة عقب وفاة ثريا فخري في 1966 تسلمتها وزارة الأوقاف، حيث لم تنجب ثريا من زيجاتها الثلاث كما لم يكن لها أقارب.