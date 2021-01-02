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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه بإنشاء مراكز لتقديم لقاح كورونا بجميع المحافظات

السبت 02/يناير/2021 - 07:52 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم إنشاء مراكز لتقديم اللقاح بجميع محافظات الجمهورية وفق أعلى مستوى ممكن.

ووجه بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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