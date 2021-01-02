الدفاع الجزائرية تعلق على تبرئة رموز بوتفليقة من تهم التآمر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، إنه سيتم تحويل السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق إلى السجن المدني بعد براءته من تهم كان يحاكم فيها أمام القضاء العسكري.جاء ذلك في بيان للدفاع الجزائرية بشأن تبرئة القضاء العسكري لكل من الجنرال مدين محمد والسعيد بوتفليقة وطرطاق عثمان ولويزة حنون في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.أوضح البيان أن حكم التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بمنطقة البليدة الذي برّأ الموقوفين من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية كم تم تبرئتهم من تهمة المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم.أشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية أما طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني.أوضحت الدفاع أن السعيد بوتفليقة متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.