رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الجزائرية تعلق على تبرئة رموز بوتفليقة من تهم التآمر

السبت 02/يناير/2021 - 07:16 م
بوتفليقة
بوتفليقة
محمد عمر
طباعة
قالت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، إنه سيتم تحويل السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق إلى السجن المدني بعد براءته من تهم كان يحاكم فيها أمام القضاء العسكري.

جاء ذلك في بيان للدفاع الجزائرية بشأن تبرئة القضاء العسكري لكل من الجنرال مدين محمد والسعيد بوتفليقة وطرطاق عثمان ولويزة حنون في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

أوضح البيان أن حكم التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بمنطقة البليدة الذي برّأ الموقوفين من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية كم تم تبرئتهم من تهمة المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم.

أشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التي كانت في حرية أما طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني.

أوضحت الدفاع أن السعيد بوتفليقة متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

رحل وغادر «الجماعة 3»: أعمال تركها وحيد حامد دون استكمالها

دقيقة حداد على روح وحيد حامد بمعرض «ثلاثة فى مرايا اللون»

مؤلفة «هبات ساخنة» تهدى روايتها لـ مكاوى سعيد

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان