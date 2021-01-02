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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عاطلين سرقوا مخزنًا أسفل محور روض الفرج

السبت 02/يناير/2021 - 07:17 م
عاطلين
عاطلين
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطلين سرقوا قطع حديدية من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما عربة "كارو"، مُحمل عليها 3 سور حديدى، 3 ماسورة، 6 قطع حديدية، لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"، عتلة حديدية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

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