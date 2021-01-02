القبض على عاطلين سرقوا مخزنًا أسفل محور روض الفرج

القبض على عاطلين سرقوا مخزنًا أسفل محور روض الفرج
السبت 02/يناير/2021 - 07:17 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطلين سرقوا قطع حديدية من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما عربة "كارو"، مُحمل عليها 3 سور حديدى، 3 ماسورة، 6 قطع حديدية، لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"، عتلة حديدية.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما عربة "كارو"، مُحمل عليها 3 سور حديدى، 3 ماسورة، 6 قطع حديدية، لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"، عتلة حديدية.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..