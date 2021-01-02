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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سنغافورة لـ58662 حالة

السبت 02/يناير/2021 - 06:15 م
كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، السبت، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و662 حالة بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها البلاد.

ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و449 حالة.

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