نقيب المحامين يلقي كلمة على الجمعية العمومية غدًا

يلقي نقيب المحامين رجائي عطية، غدًا الأحد، خطابًا إلى الجمعية العمومية للمحامين، يتحدث خلاله حول العديد من الملفات الهامة التي تشغل بال الجمعية العمومية.ومن المقرر أن يتم إذاعة الخطاب في تمام الثانية عشرة ظهرًا، عبر منصة الموقع الالكتروني للنقابة وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه نقابة المحامين، لإجراء انتخابات النقابات الفرعية.وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم 7 فبراير 2021، ويعقبه المرحلة الثانية مباشرة، في حين تقررت جولة الإعادة يومي 14، 15 من ذات الشهر.