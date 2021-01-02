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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غضب فى صفوف مرتزقة تركيا بليبيا بسبب قطع الرواتب

السبت 02/يناير/2021 - 05:39 م
مرتزقة تركيا
مرتزقة تركيا
مروة عنبر
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هناك حالة من الغضب والاستياء في صفوف مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.

وأضاف المرصد أن قادة الفصائل كفرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 و300 دولار أمريكي، فضلا عن المتاجرة برواتبهم، وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلا من التسليم عبر القادة.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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