آخرها «عمارة يعقوبيان».. وحيد حامد وعادل إمام مسيرة فنية حافلة

جاء رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد المفاجئ، صباح اليوم السبت، ليسدل الستار على مسيرة واحد من أهم كتاب السينما والدراما في مصر والوطن العربي، وفقد الوسط الفني واحدا من أهم رموزه التي أثرت الحياة الفنية والثقافية بالعديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، إضافة إلى مقالاته الهامة، فقد كان كاتبا مهموما بالوطن والشعب، ودائما ما يستوحي كتاباته من الشارع المصري.الراحل، الذي قدم على مدار مسيرته ما يزيد على 80 عملا فنيا بين السينما والتليفزيون، كان مصدر إلهام لعدد كبير من النجوم والكتّاب، وقدم أعمالا ستظل خالدة في تاريخ الفن.كانت ثنائيته مع الزعيم عادل إمام هي الأبرز بين مسيرة كليهما الفنية، ففي أحد تصريحات الكاتب الكبير وحيد حامد أكد أن هناك اتفاقا ضمنيا جمعه بالزعيم ينص على قيامه بإرسال كل الأعمال التي يكتبها إلى عادل إمام قبل أن يختار لها نجوما بعينهم.وكان الأمر يتم بدافع الصداقة، وفي حال رأى عادل إمام أن هناك نصا يناسبه سيمنحه وحيد حامد ذلك النص، وهو ما حدث في أعمال كثيرة، من بينها "طيور الظلام" الذي كان يحمل دورا بعيدا عن الكوميديا، لكن عادل إمام طلب أن يلعب بطولته، وبالفعل صار الفيلم واحدا من أهم المشاريع الفنية.كانت بداية تعاون الراحل وحيد حامد والزعيم عادل إمام في السينما بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" إخراج محمد عبدالعزيز عام 1981، وشارك ببطولته مديحة كامل وسهير البابلي وعمر الحريري، وفى نفس العام قدما فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" إخراج سيمون صالح، وشارك في بطولته يسرا وعلي الشريف وزين العشماوي، وثالث الأفلام التى جمعت وحيد حامد وعادل إمام "الغول"، إخراج سمير سيف عام 1983، وشارك فى بطولته نيللي وفريد شوقي وصلاح السعدني.واستكمل الثنائى سلسلة أعمالهما فى السينما بفيلم "الهلفوت" إخراج سمير سيف عام 1984، وشارك في بطولته سعيد صالح وصلاح قابيل وإلهام شاهين، وابتعدا الثنائى عن بعضهما عدة سنوات، لخلافات في وجهات النظر، حتى عادا مرة أخرى فى فيلم "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة عام 1991، وشارك في بطولته مع حسين فهمي وعايدة رياض ومحمود الجندي.وعقب نجاح فيلم "اللعب من الكبار" دخل المخرج شريف عرفة كشريك ثالث في أعمال وحيد حامد وعادل إمام، ليكونوا ثلاثيا جبارا في السينما قدموا من خلاله عدة أفلام تعتبر من أهم أفلام السينما المصرية والزعيم عادل إمام، فقد قدموا سويا أفلام "الإرهاب والكباب" عام 1992، وشارك في بطولته يسرا وكمال الشناوي وأحمد راتب، وفيلم "المنسي" عام 1993، وشارك فى بطولته يسرا وكرم مطاوع ومصطفى متولي، وفيلم "طيور الظلام" عام 1995، وشارك في بطولته يسرا ورياض الخولي وأحمد راتب، وفيلم "النوم فى العسل" عام 1996، وشارك في بطولته دلال عبدالعزيز وشيرين سيف النصر.وبعد غياب 10 سنوات من التعاون بين وحيد حامد وعادل إمام عادا مرة أخرى فى عام 2006 من خلال فيلم "عمارة يعقوبيان"، إخراج مروان حامد، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم مثل نور الشريف ويسرا وهند صبري وخالد الصاوي وأحمد راتب، وأصبح الفيلم الأخير الذي جمع وحيد حامد وعادل إمام، فلم يلتقيا بعدها سواء في السينما أو الدراما.