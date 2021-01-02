القوات التركية تشن قصفًا صاروخيًا على ريف حلب

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها فى الأراضى السورية قصفا صاروخيا على مناطق سيطرة القوات الكردية في كل من مطار منغ وتل عجاب وخربة شعالة ومحيط تل رفعت، بريف حلب الشمالي.يأتى ذلك وسط اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات مجلس الباب العسكري من طرف آخر على محور عبلة شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.ويأتي القصف التركي عقب إصابة اثنين من الجنود الأتراك برصاص قناص في محور حزوان بريف الباب شمال شرق حلب، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الانسان.وقبل أسبوع، قصفت القواعد التركية بالمدفعية الثقيلة قرى مرعناز وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامنا مع اشتباكات متقطعة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور قرية مرعناز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.