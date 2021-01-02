ارتفاع إنتاج مصر من الوقود لـ63.4 مليون طن.. والفائض 3.6 مليون طن

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق مصر فائضًا من إنتاجها المحلي من البترول والغاز الطبيعي بقيمة 3.6 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2020، بعدما واصل الإنتاج ارتفاعاته ليسجل 63.4 مليون طن، وفي المقابل سجل الاستهلاك 59.8 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام.وأوضح تقرير الإحصاء، أن الإنتاج الشهري من الوقود بلغ 6.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 6.8 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام السابق عليه، بينما كان الإنتاج قد تراجع لأقل مستوياته خلال شهر أبريل الماضي بـ5.8 مليون طن تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا.وفي المقابل، سجل الاستهلاك الشهري للوقود ارتفاعًا ليصل إلى 6.2 مليون طن خلال شهر أكتوبر من عام 2020 مقابل 6.1 مليون طن خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان حجم الاستهلاك قد قفز لأعلى مستوياته خلال شهر يوليو الماضي مسجلًا 8.2 مليون طن.