استعجال التحريات الأمنية الخاصة بسرقة تاكسى بالإكراه

أمرت نيابة الشروق وبدر بإستعجال التحريات الأمنية الخاصة بسرقة تاكسي بالإكراه من قائده بمدينة بدر.وردت معلومات للمقدم محمد عبد المنعم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بشأن قيام شخصين بعرض سيارة أجرة «تاكسي» للبيع على أحد تجار الخردة بدائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية كرهًا عن قائدها.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال حضورهما لاستقلال السيارة، وبحوزتهما (عدد 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.