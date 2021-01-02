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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«أوبك+» تناقش زيادة إنتاج النفط الإثنين

السبت 02/يناير/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم من كبار المنتجين المستقلين للنفط في إطار تحالف "أوبك+ "بلس" افتراضيا الإثنين المقبل.

يأتي الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن كمية النفط الخام الذي سيطرح في السوق في فبراير المقبل.

وتعهدت "أوبك+" في نهاية القمة الأخيرة التي عقدت بين 30 نوفمبر 2020، بأن تقتصر زيادة الإنتاج الإجمالية لدولها في يناير الجاري على 500 ألف برميل يوميا مقابل زيادة كانت مقررة بنحو مليوني برميل.

واتفق أعضاء منظمة "أوبك" الـ13 بقيادة السعودية وحلفاؤهم الـ10 في "أوبك+" بقيادة روسيا، على الاجتماع بداية كل شهر من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا ما كان هناك حاجة إلى تعديل كمية الإنتاج للشهر التالي.

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